Глава ЦИК РФ обвинила выехавших из страны "подонков" в дискредитации переизбрания Путина

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, люди, которые дискредитируют выборы президента РФ 2024 года, притаившиеся "ждуны".

Глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала "подонками" людей, которые покинули страну и "начали работу по дискредитации" предстоящих выборов президента России. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление чиновницы.

Памфилова назвала "подонками" и "ждунами" людей, которые, по ее словам, формируют базу вне страны, чтобы сорвать предстоящие выборы президента России Владимира Путина в 2023 году. Она говорит, что эти лица "уже работают и там, и здесь".

"Я не хочу осуждать всех, кто уехал из страны по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать будущие выборы. И уже работают и там, и здесь (в РФ — ред.), осевшие ждуны не спят, просто притаились", — сказала Памфилова.

По ее словам, она на посту главы ЦИК не впервые наблюдает такие процессы.

Она вспомнила 2020 год, когда проходило голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое позволяет Владимиру Путину занимать пост президента до 2036 года. Тогда систему выборов в России "пытались взорвать изнутри", заявила Памфилова.

"Система выстояла благодаря сообществу людей, которых объединяют любовь к России, чувство долга и ответственности", — заявила председатель ЦИК РФ.

Напомним, президентские выборы в России могут состояться 17 февраля 2024 года, на годовщину одобрения проекта договора о "присоединении" Крыма к РФ. Также СМИ пишут, что Владимир Путин не объявлял о намерении баллотироваться. Впрочем, сообщается, что его кандидатуру может выдвинуть инициативная группа, подбор которой уже начался.