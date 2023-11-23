В КНДР зафиксировали масштабный выброс воды из ядерного реактора, — МАГАТЭ

Вероятно, что Северная Корея использует реактор для производства большего количества материала для бомб.

В Северной Корее на ключевом ядерном комплексе в Йонбене наблюдается сильный выброс воды из системы охлаждения легководного реактора (LWR). Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Yonhap.

Отмечается, что на объекте зафиксирован повышенный уровень активности и с середины октября выброс воды. Собственно, реактор мощностью 5 МВт не работал несколько недель в сентябре и в начале октября, однако сейчас есть признаки работы. Поэтому вероятно, что реактор был введен в эксплуатацию.

Таким образом он указал на возможность проведения тестового запуска, который может использоваться для производства большего количества материала для ядерных бомб.

Лидер МАГАТЭ обратил внимание на то, что продолжение ядерной программы Северной Кореи является открытым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Также по словам Рафаэля Гросси, ядерный полигон в Пунгери готов к новым ядерным испытаниям, что является причиной для беспокойства

Ядерный комплекс в Йонбене

Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбене является крупнейшим ядерным объектом в Северной Корее. Его основали в 1964 году.

Как сообщали СМИ, КНДР остановила работу реактора в конце сентября, что может свидетельствовать о работе по переработке для получения оружейного плутония, который используется для создания ядерного оружия. Кроме того, в конце апреля сообщалось, что КНДР расширяет свой ядерный комплекс. В частности, были замечены ремонтные и строительные работы возле реактора.

Напомним, недавно Северная Корея пригрозила США "превентивным ударом" ядерным оружием. В Пхеньяне считают, что Соединенные Штаты Америки хотят развязать ядерную войну.

Также в этом году КНДР на законодательном уровне закрепила свой статус ядерной державы. Тогда лидер Ким Чен Ын сказал, что нужно наращивать ядерные силы для противостояния угрозам со стороны США.