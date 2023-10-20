"Превентивный удар": Северная Корея пригрозила США ядерным оружием

В Центральном телеграфном агентстве КНДР сообщили, что действия Вашингтона по перебрасыванию "ядерных стратегических средств" приблизит критический момент для американского континента.

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КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые, как считают в Пхеньяне, намерены развязать ядерную войну, перебрасывая на Корейский полуостров свои "стратегические средства". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В материале отмечается отправка на юг Корейского полуострова стратегического бомбардировщика США B-52, который впервые осуществил посадку в Южной Корее истребителя, пятого поколения F-22 Raptor, а также планы впервые провести совместные учения воздушных сил США, Южной Кореи и Японии.

"Это намеренные происки развязывания ядерной войны США, попавших в переплет внутри и вне страны", — говорится в сообщении.

При этом, как говорится в комментарии, Вашингтон "раскручивает маховик ядерной войны", перебрасывая в регион "все ядерные стратегические средства, так называемые атомные авианосцы, атомные подлодки и стратегические бомбардировщики", чтобы "успокоить южнокорейских марионеток".

"Соединенным Штатам лучше как можно скорее понять, что их повторный просчет приблизит критический момент для американского континента", — говорится в сообщении.

Напомним, что 17 октября стало известно, что стратегический бомбардировщик американских ВВС В-52 Stratofortress совершит редкую посадку на авиабазе в Южной Корее. Кроме того этот самолет совершит два пролета в воздушном пространстве Южной Кореи во время международной аэрокосмической и оборонной выставки Seoul ADEX-2023.

КНДР в этом году уже неоднократно проводила испытания баллистических ракет. Более того Пхеньян на законодательном уровне закрепил свой ядерный статус. Лидер страны Ким Чен Ын в своем выступлении по этому поводу заявил, что политика наращивания ядерных сил страны стала постоянным основным законом государства и нацелена на стратегическое сдерживание угроз со стороны США и их союзников.