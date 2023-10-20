"Превентивний удар": Північна Корея пригрозила США ядерною зброєю

У Центральному телеграфному агентстві КНДР повідомили, що дії Вашингтона з перекидання "ядерних стратегічних засобів" наблизить критичний момент для американського континенту.

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КНДР пригрозила превентивним ударом США, які, як вважають у Пхеньяні, мають намір розв'язати ядерну війну, перекидаючи на Корейський півострів свої "стратегічні засоби". Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

У матеріалі наголошується на відправленні на південь Корейського півострова стратегічного бомбардувальника США B-52, який уперше здійснив посадку в Південній Кореї винищувача п'ятого покоління F-22 Raptor, а також на планах уперше провести спільні навчання повітряних сил США, Південної Кореї та Японії.

"Це навмисні підступи розв'язування ядерної війни США, які потрапили в халепу всередині і поза країною", — йдеться в повідомленні.

Водночас, як ідеться в коментарі, Вашингтон "розкручує маховик ядерної війни", перекидаючи в регіон "усі ядерні стратегічні засоби, так звані атомні авіаносці, атомні підводні човни і стратегічні бомбардувальники", щоб "заспокоїти південнокорейських маріонеток".

"Сполученим Штатам краще якомога швидше зрозуміти, що їхній повторний прорахунок наблизить критичний момент для американського континенту", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 17 жовтня стало відомо, що стратегічний бомбардувальник американських ВПС В-52 Stratofortress здійснить рідкісну посадку на авіабазі в Південній Кореї. Крім того, цей літак здійснить два прольоти в повітряному просторі Південної Кореї під час міжнародної аерокосмічної та оборонної виставки Seoul ADEX-2023.

КНДР цього року вже неодноразово проводила випробування балістичних ракет. Ба більше, Пхеньян на законодавчому рівні закріпив свій ядерний статус. Лідер країни Кім Чен Ин у своєму виступі з цього приводу заявив, що політика нарощування ядерних сил країни стала постійним основним законом держави і націлена на стратегічне стримування загроз з боку США та їхніх союзників.