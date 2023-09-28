Провал дипломатії: КНДР закріпила свій статус ядерної держави у своїй конституції

Генсек Трудової партії КНДР Кім Чен Ин у своєму виступі заявив, що політика нарощування ядерних сил країни стала постійним основним законом держави та націлена на стратегічне стримування загроз з боку США та їхніх союзників.

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Північна Корея закріпила у своїй конституції статус ядерної держави, а її лідер Кім Чен Ин закликав до створення більш сучасної атомної зброї, щоб протистояти загрозі з боку США, повідомили 28 вересня державні ЗМІ КНДР.

"Політика нарощування ядерних сил Північної Кореї стала постійним основним законом держави, який нікому не дозволено порушувати", — заявив Кім на засіданні Державних народних зборів.

За його словами, ядерна зброя необхідна Північній Кореї для протистояння екзистенційній загрозі з боку США та їхніх союзників.

"Сполучені Штати максимально посилили загрозу ядерної війни для нашої Республіки, відновивши великомасштабні спільні навчання з ядерної війни з явним агресивним характером і розмістивши на постійній основі свої стратегічні ядерні засоби поблизу Корейського півострова", — сказав він.

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Лідер КНДР зазначив, що співпраця у сфері безпеки між Вашингтоном, Сеулом і Токіо "абсолютно неприйнятна" і є "найгіршою реальною загрозою" для Північної Кореї. Тому Пхеньян має намір прискорити модернізацію ядерної зброї, щоб утримати певну перевагу в стратегічному стримуванні.

Реакція Японії

З цієї нагоди в сусідній Японії заявили, що програма створення зброї масового знищення в Північній Кореї абсолютно неприйнятна і є міжнародною загрозою. Зокрема, секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно у відповідь на зміну конституції КНДР заявив, що ядерні та ракетні розробки Північної Кореї загрожують миру й безпеці Японії, та міжнародної спільноти.

"Ми співпрацюватимемо зі Сполученими Штатами, Південною Кореєю та рештою міжнародної спільноти задля повного виконання відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН і повної денуклеаризації Північної Кореї", — підкреслив він.

З цього приводу висловилися і західні оглядачі, зазначивши фактичний провал дипломатичних зусиль щодо денуклеаризації КНДР. Вони підкреслили, що попри міжнародні санкції щодо програми створення ядерної зброї, Північна Корея провела цього року рекордну кількість ракетних випробувань, ігноруючи попередження США, Південної Кореї та їхніх союзників.

Раніше повідомлялося, що в КНДР спустили на воду новий підводний човен, здатний нести на борту ракети з ядерними боєголовками. Введення в дію військово-морського флоту нового підводного човна 8 вересня було приурочено до 75-річчя утворення Північної Кореї.