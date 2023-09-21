"Член альянсу тиранів": у США запропонували посилити санкції проти КНДР через допомогу РФ

За даними журналістів, додаткові обмеження стануть гарантією того, що диктатор Кім Чен Ин не зможе отримувати вигоду від партнерства з РФ, а також допомагати або сприяти масовому вбивству українців.

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У США представили законопроєкт, який пропонує посилити санкції щодо КНДР через її втручання і допомогу РФ у війні з Україною. Про це повідомляє Yonhap.

Представники Демократичної та Республіканської партій Джеррі Конноллі та Джо Вілсон спільно представили законопроєкт у Палаті представників США.

"Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин є членом альянсу тиранів, які працюють, щоб знищити свободу і демократію в усьому світі", — заявив Вілсон.

Джо Вілсон наголосив, що запропонований законопроєкт покликаний унеможливити диктатора Кім Чен Ина отримувати вигоду і надавати підтримку масовому вбивству українців.

Зі свого боку, Джеррі Конноллі зазначив, що підтримка Північною Кореєю вторгнення Росії в Україну створить умови для встановлення партнерства між "двома ворожими суб'єктами", які становлять загрозу світовій безпеці.

"Ми не можемо дозволити цьому партнерству залишитися без контролю. Настав час Сполученим Штатам вжити рішучих дій і завадити використанню північнокорейської зброї в кривавій війні Путіна проти українського народу", — додав Коннолі.

Нагадаємо, 12 вересня до РФ прибув із візитом президент КНДР Кім Чен Ин. Його зустрічали з червоною доріжкою і дерев'яними сходами. Передбачалося, що лідер обговорюватиме з колегою Володимиром Путіним постачання зброї.

Однак 13 вересня в ГУР повідомили, що домовленість про постачання зброї з Північної Кореї не була б новиною, адже це відбувається вже півтора місяця. За даними розвідки, країни домовилися про відвантаження мільйонних партій снарядів.