Напружити північних сусідів: до Південної Кореї вперше попрямував літак B-52 ВПС США

Проліт над територією Південної Кореї і посадка на авіабазі такої платформи для ядерного озброєння, як В-52, відбудеться на тлі відновлення напруженості у відносинах із КНДР, зазначають експерти. Пхеньян постійно заявляє, що США погрожують ядерною війною.

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Найближчими днями стратегічний бомбардувальник американських ВПС В-52 Stratofortress здійснить рідкісну посадку на авіабазі в Південній Кореї. Крім того, цей літак здійснить два прольоти в повітряному просторі Південної Кореї під час міжнародної аерокосмічної та оборонної виставки Seoul ADEX-2023. Про це 17 жовтня повідомило агентство Yonhap.

Це буде перша подібна посадка B-52 Повітряних сил США за останні 30 років. Як заявив начальник відділу зі зв'язків із громадськістю 7-ї повітряної армії майор Рейчел Буітраго, приліт бомбардувальника "сприятиме миру і стабільності" в регіоні.

"Ці прольоти, повітряні демонстрації та виставки, включно з посадкою B-52 на півострові, є частиною нашого постійного зобов'язання сприяти миру, стабільності та процвітанню на Корейському півострові", — заявив він.

Коментуючи подію, військові експерти War Zone зазначають, що посадка відбудеться на тлі відновлення напруженості у відносинах із Пхеньяном, оскільки питання щодо відправлення США платформ, які володіють ядерним потенціалом, навіть якщо вони не мають такого озброєння, є вельми чутливим на Корейському півострові. Північна Корея постійно заявляє, що США погрожують ядерною війною, а минулого тижня Пхеньян виступив проти спільних навчань з Південною Кореєю і Японією за участю авіаносної ударної групи Ronald Reagan ВМС США.

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У КНДР заявили, що США руйнують "мир у всьому світі" за рахунок ядерної переваги, — ЗМІ

"Це неприкрита військова провокація, яка доводить ситуацію до незворотних катастрофічних обставин, що США продовжують вводити різноманітні ядерні стратегічні засоби на Корейський півострів, де існує можливість постійного військового зіткнення і небезпека початку ядерної війни", — обурилися в Пхеньяні.

Нагадаємо, що КНДР цього року вже неодноразово проводила випробування балістичних ракет. Ба більше, Пхеньян на законодавчому рівні закріпив свій ядерний статус. Лідер країни Кім Чен Ин у своєму виступі заявив з цього приводу заявив, що політика нарощування ядерних сил країни стала постійним основним законом держави і націлена на стратегічне стримування загроз з боку США та їхніх союзників.