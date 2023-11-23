Вспышка таинственной пневмонии: в Китае распространяется неизвестное респираторное заболевание

В течение 24 часов КНР должна предоставить ВОЗ данные об эпидемиологической ситуации в стране относительно вспышки недиагностированного ранее респираторного заболевания.

В Китае зафиксирована вспышка таинственной пневмонии, в частности, среди детей. Также местные больницы переполнены пациентами с недиагностированными ранее респираторными заболеваниями. Об этом сообщает ВВС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила запрос в Пекин относительно подробной информации о росте "недиагностированных" респираторных заболеваний.

22 ноября в Китае зафиксировали стремительный рост количества случаев пневмонии среди детей. ВОЗ уже призвала жителей страны принимать меры по профилактике и защите.

Как передает источник, больницы в стране переполнены больными детьми. В частности, о критической ситуации говорится в Пекине и северо-восточном Ляонине, а также в прибрежном городе Сямэнь.

Многие школы закрыли, ведь пневмонию фиксируют не только у учеников, но и у учителей. Также северный Китай с середины октября зафиксировал резкий рост количества гриппоподобных заболеваний.

Вспышка пневмонии: что говорят в КНР и мире

Сначала правительство объясняло рост инфицированных с отменой карантина и распространением таких возбудителей, как грипп и бактериальные инфекции. Однако, похоже, ситуация ухудшается.

В глобальной системе наблюдения за вспышками заболеваний Promed предупредили об эпидемии недиагностированной пневмонии у детей.

"Этот отчет указывает на широко распространенную вспышку невыявленной пневмонии. Совершенно неясно, когда началась эта вспышка", — говорят специалисты.

Относительно симптомов болезни в Китае информации пока не поступало. Известно, что это респираторное заболевание, то есть характеризующееся синдромом локального поражения дыхательных путей (ларингит, тонзиллит, фарингит, бронхит и т.д.).

Напомним, в сентябре специалисты предупреждали о вероятности крупной пандемии, которая может убить около 50 миллиона человек по всему миру. О ней говорили, как о еще более смертоносной, чем COVID-19, а по масштабам сравнили с испанским гриппом.

Эксперты предупреждают, что "Болезнь X" (Disease X), как ее назвала Всемирная организация здравоохранения, скорее вероятна, чем возможна, и может поразить мир в любой момент.

Между тем специалисты обнаружили, что потенциальная угроза будущих пандемий, обусловленная вирусами, обитающими в дикой природе, является актуальной проблемой.