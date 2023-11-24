"Плюем на ваши санкции": пропагандистские сайты РФ доступны в ЕС под новыми названиями

Исследователи Reset убеждены, что российские дезинформационные платформы проявили более высокую адаптивность по сравнению с попытками ЕС обуздать их, публикуясь под новыми названиями и предоставляя ссылки для своих авторов и других пользователей.

Европейский Союз пообещал прекратить поток российской пропаганды после того, как страна-агрессор вторглась на территорию Украины, наложив санкции на RT и Sputnik, которые поддерживает государство. Однако пропагандистские сайты продолжают распространять дезинформацию с помощью зеркальных к заблокированным платформам. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации исследовательской группы Reset, одна из них — портал Swentr, зарегистрированный через три дня после объявления санкций против Russia Today, который использует более 19 веб-сайтов для охвата аудитории в ЕС.

"Мы плюем на ваши санкции", — заявила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в комментарии, переданном ее пресс-службой.

Известно, что Sputnik также работает через зеркальные сайты, такие как sputnikglobe.com.

Исследователи убеждены, что российские дезинформационные платформы проявили более высокую адаптивность по сравнению с попытками ЕС обуздать их, выступая под новыми названиями и предоставляя ссылки для своих авторов и других пользователей.

В издании отметили, что россияне также используют "голубую галочку" на Twitter (Х), чтобы продвигать интересы Кремля, вызывая разногласия среди членов НАТО и усиливая путаницу вокруг войны.

Однако, в материале отметили, что процесс введения санкций ЕС обычно происходит медленно, и трудно его сфокусировать на конкретной цели. При том, что исполнительный орган ЕС обеспечивает руководство и надзор, использование санкций преимущественно является ответственностью государств-членов, что "еще больше усложняет ситуацию".

Еврокомиссия знает о зеркальных сайтах россиян

По словам вице-президента Веры Йоуровой, которая отвечает за противодействие дезинформации, Европейская комиссия знает о сайтах-зеркалах и работает с государствами-членами для эффективного применения санкций.

"Хочу подчеркнуть, что несмотря на некоторые попытки обхода, санкции являются эффективными. Никто не может найти эти СМИ, случайно переключая каналы. В Сети поисковые системы и агрегаторы новостей не показывают результатов от этих СМИ", — отметила она.

Эти меры имеют определенный успех в маргинализации российской дезинформации. По данным счетчика трафика Semrush, в октябре Swentr получил почти 3 миллиона посещений, что далеко от 141 миллиона, которые имел RT.com.

Напомним, Государственный департамент 7 ноября сообщил, что Россия начала активно распространять свою пропаганду на страны, где еще не удалось получить серьезное влияние. Прежде всего они дискредитируют НАТО, США и Украину.