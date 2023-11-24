В России женщина три месяца жила с телами мертвых детей, которых заморила голодом, — СМИ (фото)

Соседи рассказали журналистам, что женщина часто не кормила своих детей и била их. Всего у нее было 5 детей, из которых выжили только двое.

В Псковской области в России 34-летняя женщина жила с телами трех своих детей в течение трех месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Тела двух детей, 4-летнего и 1-летнего мальчиков, нашли в квартире матери. Они лежали в кроватях накрытые одеялами. Еще одно тело ребенка, 8-летней девочки, обнаружили в дачном доме.

Отмечается, что женщина проживала с детьми в частном доме, который летом купила на материнский капитал. В августе в доме умер первый ребенок — девочка, после этого она переехала с сыновьями на съемную квартиру к своему парню. Уже в квартире умерли ее сыновья.

Фото: Shot

Обнаружила тела детей бабушка, которая решила их навестить. В частности, дочь ей сказала, что дети умерли в августе во сне.

Сообщается, что живыми осталась 5-летняя дочь женщины, которую передали органам опеки и 12-летний сын, который проживал у бабушки. С девочкой, которая три месяца жила с телами своих братьев, работают медики. Правоохранители задержали женщину, ее подозревают в убийстве.

Фото: Shot

Также выясняется причина смерти детей, вероятно, женщина заморила их голодом. Российские Telegram-каналы пишут, что она била своих детей. Ранее подозреваемая состояла на учете у правоохранителей из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Всего у женщины было 5 детей и все от разных мужчин. Последнего ребенка она родила в 2023 году, впрочем точной даты рождения ребенка она не помнит. Также мальчик не был зарегистрирован. Сообщается, что о самом младшем ребенке не знала даже бабушка.

Из всех детей в учебное заведение ходил только 12-летний мальчик, который проживал со своей бабушкой. Между тем, в съемной квартире, куда она переехала после смерти девочки, по словам соседей собирались наркоманы и проводились пьянки. Также они сказали, что женщина била малышей на их глазах и не давала есть.

Напомним, украинский шеф-повар убил свою жену и двух детей. Мужчина не сразу сдался правоохранительным органам, а еще четыре дня проживал с телами убитых. Известно, что живым остался только 12-летний мальчик от первого брака женщины.

Также в конце октября сообщалось, что в Польше мужчина убил своего 6-летнего мальчика и собаку. После содеянного он скрылся с места происшествия и скрывается от правоохранителей.