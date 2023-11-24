Пробный режим: Китай тестирует безвиз для шести стран, — ВВС

По информации журналистов, КНР начала выдавать все типы виз только с марта 2023 года.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что в течение года пробно вводит безвизовый режим для граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. Об этом сообщает BBC.News

Как отмечает издание, с декабря 2023-го по 30 ноября 2024 года владельцы обычных паспортов этих стран смогут вести бизнес или путешествовать по Китаю без визы на срок до 15 дней.

"Это должно помочь способствовать высококачественному развитию и открытости Китая", — заявила в пятницу, 24 ноября, пресс-секретарь МИД Мао Нин.

В настоящее время большинству путешественников для въезда в Китай необходима виза. К редким примерам освобожденных от налога относятся граждане Сингапура и Брунея, которые въезжают в Китай с целью бизнеса, туризма, посещения семей и транзита на срок не более 15 дней.

Что предшествовало

В течение трех лет в Китае действовали одни из самых строгих в мире ограничений, связанных с Covid — относительно поездок, многочисленных блокировок и частых требований к тестированию.

И только в марте 2023 года Китай снова начал выдавать все типы виз.

До пандемии ежегодно в Китай приезжали десятки миллионов иностранных туристов.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена в том, что в ближайшие годы Китай не планирует осуществлять военное вторжение на Тайвань.