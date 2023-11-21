С целью ослабления напряжения в отношениях стран: глава МИД Франции посетит Китай

По данным журналистов, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступит за установление сбалансированных отношений между Европейским союзом и КНР.

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На текущей неделе глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна направится в Китай с целью восстановления отношений с Пекином. Это происходит в контексте усиления напряженности в отношениях с крупнейшей экономикой Азии после проведения расследования Европейским союзом по китайским электромобилям. Об этом сообщает Bloomberg.

Катрин Колонна выступит за установление сбалансированных отношений, которые уважают суверенитет Европейского Союза.

Запущенное в сентябре расследование Европейского союза вызвало опасения относительно возможной тарифной войны в период, когда европейские лидеры стремятся усилить экономическую независимость, не отказываясь от доступа к обширному рынку Китая.

Пекин посетили несколько чиновников Европейского союза, демонстрируя стремление Союза к пересмотру отношений. Главы Еврокомиссии и Евросовета, Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель, планируют отправиться в Китай в следующем месяце для проведения первого саммита с руководством Пекина за последние четыре года. Важность визита Катрин Колонны подчеркивается тем, что Франция играет ключевую роль в приверженности более строгому подходу к отношениям с Китаем.

Французские автопроизводители Stellantis NV и Renault SA особенно уязвимы к росту импорта более дешевых китайских электромобилей. Ожидается, что в следующем месяце Франция, стремясь поддержать местных производителей, обнародует новые критерии для поддержки производству электромобилей, которые, вероятно, будут исключать подобные транспортные средства из Китая из-за их "углеродного следа".

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена в том, что в ближайшие годы Китай не планирует осуществлять военное вторжение на Тайвань.