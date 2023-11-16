Переговоры Байдена и Си не изменили позицию Пекина по поводу войны в Израиле, — МИД Китая

По данным посольства Китая в США, Китай продолжает придерживаться позиции "посвященности содействию переговорам в целях достижения мира и снижения напряженности" в отношении войны в Израиле.

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Встреча между президентом США Джо Байденом и лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не привела к изменению позиции Китая относительно конфликта в Израиле. Об этом сообщает спикер МИД КНР Мао Нин, передает посольство Китая в США.

На пресс-конференции Мао Нин подтвердила, что Байден и Си обсудили вопросы о конфликте между Израилем и ХАМАСом.

По ее заявлению, Китай продолжает придерживаться позиции "посвященности содействию переговорам в целях достижения мира и снижения напряженности".

"Действительно, два президента обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, палестино-израильский конфликт (войну ХАМАС и Израиля, — ред.). Позиция Китая по обоим вопросам четкая и последовательная. Мы стоим на стороне равенства и справедливости и остаемся преданными продвижению переговоров ради мира и деэскалации", — заявила спикер МИД.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена в том, что в ближайшие годы Китай не планирует осуществлять военное вторжение на Тайвань.