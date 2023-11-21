З метою послаблення напруги у відносинах країн: голова МЗС Франції відвідає Китай

За даними журналістів, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна виступить за встановлення збалансованих відносин між Європейським союзом і КНР.

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На поточному тижні голова Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна попрямує до Китаю з метою відновлення відносин з Пекіном. Це відбувається в контексті посилення напруженості у відносинах з найбільшою економікою Азії після проведення розслідування Європейським союзом щодо китайських електромобілів. Про це повідомляє Bloomberg.

Катрін Колонна виступить за встановлення збалансованих відносин, які поважають суверенітет Європейського Союзу.

Запущене у вересні розслідування Європейського союзу викликало побоювання щодо можливої тарифної війни в період, коли європейські лідери прагнуть посилити економічну незалежність, не відмовляючись від доступу до великого ринку Китаю.

Пекін відвідали кілька чиновників Європейського союзу, демонструючи прагнення Союзу до перегляду відносин. Голови Єврокомісії та Євроради, Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель, планують вирушити до Китаю наступного місяця для проведення першого саміту з керівництвом Пекіна за останні чотири роки. Важливість візиту Катрін Колони підкреслюється тим, що Франція відіграє ключову роль у прихильності більш суворого підходу до відносин з Китаєм.

Французькі автовиробники Stellantis NV і Renault SA особливо вразливі до зростання імпорту дешевших китайських електромобілів. Очікується, що наступного місяця Франція, прагнучи підтримати місцевих виробників, оприлюднить нові критерії для підтримки виробництва електромобілів, які, ймовірно, виключатимуть подібні транспортні засоби з Китаю через їхній "вуглецевий слід".

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена в тому, що найближчими роками Китай не планує здійснювати військове вторгнення на Тайвань.