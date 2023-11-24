"Зерно из Украины": Финляндия выделит €3 млн на экспорт продовольствия и разминирование полей

По словам министра внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавиомы, Финляндия намерена способствовать восстановлению продовольственной безопасности и экономической активности Украины.

Финляндия предоставляет 3 миллиона евро в качестве дополнительной поддержки продовольственной безопасности в Украине. Финансирование будет направлено на транспортировку зерна из Украины в страны, чья продовольственная безопасность находится под угрозой из-за последствий российской агрессии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии.

"Финляндия поддержала Всемирную продовольственную программу (WFP) и поставки зерна из Украины, чтобы смягчить последствия агрессивной войны России после февраля 2022 года. При поддержке Финляндии WFP закупает зерно в Украине и доставляет его в страны Африки, страдающие от продовольственного кризиса. Из предоставленной сейчас поддержки 2 миллиона евро пойдут в качестве гуманитарной помощи на инициативу "Зерно из Украины", реализуемую WFP", – сообщили в МИД.

Ранее Финляндия уже выделила на перевозку зерна из Украины 11,5 миллиона евро.

В пресс-релизе МИД говорится, что часть средств будет направлена ​​на разминирование украинских аграрных земель, чтобы можно было быстрее возобновить сельскохозяйственное производство.

"По оценкам, до трети сельскохозяйственных земель Украины являются минно-взрывоопасными. Тысячи ферм и сельских домохозяйств были вынуждены сократить или полностью остановить свою производственную деятельность", — говорится в заявлении.

Отмечается, что ООН в сотрудничестве с правительством Украины запустила в Украине проект, который сочетает в себе разминирование, гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития.

"Поддерживая восстановление сельскохозяйственного сектора Украины в пострадавших от войны регионах, мы способствуем восстановлению продовольственной безопасности и экономической активности страны", – заявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Дополнительное финансирование увеличивает поддержку Финляндией гуманитарного разминирования в Украине до общей суммы примерно в 8,25 миллиона евро.

Напомним, в Херсонской области саперы обследовали почти 20% правобережья. По информации заместителя начальника Херсонской ОВА Ольги Малярчук, только на прошлой неделе саперы уничтожили более полутора тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее Зеленский объяснил значение Черного моря для мира. Агрессия россиян, по мнению главы государства, негативно влияет на глобальную продовольственную безопасность и нарушает международные морские пути.