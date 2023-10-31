"Россия угрожает свободе судоходства": Зеленский объяснил значение Черного моря для мира (видео)

Агрессия россиян, по мнению главы государства, негативно влияет на глобальную продовольственную безопасность и нарушает международные морские пути.

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Черное море имеет стратегическое значение не только для соседних стран, но и для всей Европы, Ближнего Востока и глобальной продовольственной безопасности. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Международный день Черного моря отмечают 31 октября. Руководитель государства решил напомнить, насколько важна ситуация в акватории, где Россия пытается установить свой контроль.

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Зеленский отметил, что Россия и в дальнейшем пытается превратить Черное море в зону боевых действий. Агрессия оккупантов угрожает свободе судоходства. Он призвал мировое сообщество отреагировать на такие действия.

"Мы должны объединить усилия, чтобы вернуть Черному морю его роль пространства мира, торговли и развития", — пояснил политик.

Руководитель государства к своему сообщению добавил видео United24, глобальной инициативы по поддержке Украины. В нем говорится о том, что Россия оккупировала Крым в 2014 году, нарушив уже тогда международное право. С февраля 2022 года корабли ВМФ РФ начали блокировать украинские порты, что негативно повлияло на морскую навигацию и стабильность коммуникаций.

Действия России — угроза для Черного моря

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что они начнут патрулировать нейтральные воды Черного моря скоростными самолетами МиГ-31К. По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, для Украины ситуация сильно не изменится, РФ и так ежедневно угрожает разнообразным вооружением. Однако он не исключил, что количество воздушных тревог увеличится.

Напомним, в сентябре в ВМС ВСУ заявили, что Россия и Украина совместно готовятся разминировать Черное море. Представители ВМС ВСУ вместе с противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group разминировали условный кризисный район у северо-восточного побережья Шотландии.