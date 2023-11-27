"Не могут обойтись": в Чехию снова поступает российский газ, — СМИ

По словам главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, в настоящее время на пограничной станции до 40% газа, импортируемого в страну, поступает из РФ.

В октябре определенные участники рынка начали ввозить в Чехию российский газ, прекращение поставок которого в эту страну наблюдалось с начала текущего года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикел в комментарии изданию "Novinky".

Утверждается, что в период с января по конец октября текущего года доля поставок российского газа составила 79,6 миллиона кубических метров, что равно 1,2% от общего объема. Информация о конкретных импортерах остается коммерческой тайной.

О том, что российский газ начал поступать в Чехию, свидетельствуют также данные со станции передачи в Ланжхоте в Южно-Моравском крае.

Согласно высказыванию главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, на данной граничной станции до 40 процентов импортированного в Чехию газа в настоящее время поступает из России.

Сикела подчеркнул, что ввиду того, что некоторые страны все еще не могут обойтись без российского газа, его импорт в ЕС не подпадает под санкции.

Тем временем в Евросоюзе хотят насовсем избавиться от российских энергоресурсов. Так, в планах стран ЕС — сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров уже в 2023 году.

И некоторые страны уже движутся в этом направлении. Так, 24 октября стало известно, что Италия подписала долгосрочный контракт на поставки сжиженного газа из Катара, взамен российскому. Италия стала четвертой страной ЕС, которая практически избавилась от энергоносителей РФ.