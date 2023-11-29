"Разыграли украинскую карту": Туск высказался о бездействии Польши относительно ситуации на границе

По словам лидера "Гражданской коалиции", протесты на украино-польской границе подвергают риску отношения между странами и негативно влияют на интересы Варшавы.

Польское правительство проявляет пассивность в отношении блокады пунктов пропуска на границе с Украиной. Таким образом они во главе с премьером Матеушем Моравецким "цинично разыграли украинскую карту". Об этом сообщил лидер "Гражданской коалиции" Польши Дональд Туск, передает PAP.

"Я, например, сегодня встречаюсь с экспертами и теми политиками, которые будут заниматься этими вопросами. Также сегодня после обеда у нас все равно будет брифинг по вопросу перевозчиков и протеста на украинской границе", — рассказал он о своих шагах в решении этой проблемы.

Согласно заявлению Туска, , отказ от действий в данной ситуации непростительный поступок, поскольку таким образом подвергаются риску отношения между Польшей и Украиной, а также отсутствует базовая забота о польских интересах.

ошения между Польшей и Украиной, а также отсутствует базовая забота о польских интересах.

"Это правительство ставит нас всех в очень сложную ситуацию. Партия "Право и справедливость", Моравецкий и Качиньский фатально, очень по-дилетантски, непрофессионально и к тому же цинично разыграли украинскую карту", — отметил политик.

По его словам, "с Украиной надо жить в дружбе, поддержке, но при этом не пренебрегать польскими интересами".

"Они полностью этим пренебрегли, а когда поняли, что это разозлило людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а потом вообще отвернулись от проблемы на границе", — добавил Туск, уточнив, что сначала польское правительство демонстрировало "радикально проукраинскую позицию, полностью забывая о польских интересах", в связи с чем сейчас под угрозой "фундаментальные интересы Польши", в частности, отношения с Украиной, Россией, Европой.

Напомним, что, по словам украинского перевозчика Сергея Влади, 27 ноября немецкая таможня остановила движение всех польских фур.

Также Фокус в своем материале сообщал о торговой войне между Польшей и Украиной. Польские перевозчики пытаются восстановить "справедливость" и вытеснить украинских конкурентов с рынка.