"Прямая линия с народом": Путин проведет большую пресс-конференцию в декабре, — Песков

По словам спикера Кремля, в мероприятии примут участие российские, а также иностранные журналисты, которые "аккредитованы и продолжают свою работу в Москве".

Президент РФ Владимир Путин намерен провести "прямой эфир" и обширную пресс-конференцию 14 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, как и раньше проект телевизионных каналов, и это будет объединенный формат "прямой линии" и итоговой пресс-конференции", — сказал он журналистам.

Согласно его заявлению, с 1 декабря начнут принимать вопросы от граждан России для участия в "прямой линии".

Песков утверждает, что в мероприятии примут участие российские, а также иностранные журналисты, которые "аккредитованы и продолжают свою работу в Москве".

Ранее СМИ сообщали, что большинство россиян поддерживают войну в Украине и готовы поверить словам Путина. По словам журналистов, российских граждан приравнивают интересы Путина к интересам нации. Они склонны поддерживать войну, даже если считают ее вредной.

Ранее стало известно, что Кремль обеспокоен выборами президента РФ в 2024 году, несмотря на поддержку Путина. По словам аналитиков, Кремль может быть обеспокоен уровнем поддержки Путина среди непосредственных участников войны против Украины. Но главная угроза для правительства РФ — это родственники мобилизованных.