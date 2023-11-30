Елена Зеленская вошла в топ 25 самых влиятельных женщин мира по версии FT

Жену президента Украины добавила в список премьер Эстонии Кая Каллас. По ее словам, Елена Зеленская является "мировым символом стойкости, подобно ее мужу".

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в топ-25 самых влиятельных женщин мира по версии британской газеты Financial Times. Об этом говорится в материале издания.

Жену президента Украины добавила в список премьер Эстонии Кая Каллас. Она отметила, что ее больше всего восхищает "честность" Елены Зеленской.

"Через четыре месяца после вторжения России в Украину она сказала журналисту: "Никто из нас не в порядке". Она знает, как это — проснуться и увидеть, что твоя родина захвачена империалистическим соседом... не знать, когда и увидишь ли ты своих близких в следующий раз... как найти в себе силы бороться за свободу, несмотря на все это", — подчеркнула Каллас.

По словам Каллас, Елена Зеленская является "мировым символом стойкости, подобно ее мужу". Премьер также напомнила, подчеркнула, что первая леди Украины активно работает над социальными проектами, в частности решением вопросов психического здоровья украинцев во время войны.

"Сейчас мир должен прислушаться к Зеленской и дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию и положить конец страданиям", — подчеркнула премьер Эстонии.

Кроме того, в список самых влиятельных женщин вошли также австралийская актриса Марго Робби, американская певица Бейонсе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати, исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема, министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва.

Напомним, на сайте президента Украины сообщали, что во время открытых дебатов Совбеза ООН по вопросам женщин, мира и безопасности в Нью-Йорке 25-26 октября состоялся саммит Invest in Women, где участие приняла первая леди Украины Елена Зеленская, которая выступила с речью по видеосвязи.

Ранее Елена Зеленская попросила у Google для Украины "возвращение" Крыма и дерусификацию. Первая леди также предложила представителям компании Google совместные проекты по психическому здоровью и интернет-безопасности для детей.

Также Фокус писал, что Елена Зеленская и украинские звезды записали совместное обращение в День ментального здоровья. Первая леди и инфлюенсеры призывают не оставаться наедине со своими проблемами и обращаться за помощью к специалистам.