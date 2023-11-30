Верховный суд РФ объявил экстремистским и запретил "международное движение ЛГБТ" (видео)

Отныне представителей ЛГБТ-движения в России могут посадить в тюрьму на 12 лет, пояснили местные СМИ.

В Верховном Суде РФ объявили решение о деятельности "международного общественного движения ЛГБТ". Начиная с 30 ноября любая деятельность в данном направлении будет считаться экстремистской и будет наказываться в соответствии с Уголовным кодексом России. О решении российского судьи написали в Telegram-канале российского агентства "РИА Новости".

В заметке указывается, что "международное общественное движение ЛГБТ" запрещается на территории РФ. Также судья отметил, что решение вступает в силу с момента обнародования.

На видео, снятом журналистами на месте событий, судья выступает в медицинской маске, закрывая лицо. Однако медиа указали его имя — это Олег Нефедов.

ЛГБТ в РФ — детали

РосСМИ вскоре после обнародования решения ВС России опубликовало комментарий юриста. Российский юрист указал, что, по его мнению, оно касается "международного движения", но будто бы не коснется отдельных ЛГБТ-людей.

ЛГБТ-движение в России — кометра российского юриста Фото: Скриншот

Между тем российская служба BBC объяснила, что наступление на ЛГБТ-движение в России началось с осени прошлого года. Сначала в ноябре 2022 года депутаты Госдумы полностью запретили то, что в РФ считают "гей-пропагандой" (перед этим запретили такую же деятельность среди несовершеннолетних). В июле 2023 года — запретили транспереход. 17 ноября в суд обратилось Министерство юстиции с просьбой запретить "международное движение ЛГБТ". При этом журналисты отметили, что такой "международной" организации в мире не существует.

Согласно решению Верховного Суда, если возникнет подозрение в экстремистской деятельности, которой теперь стала деятельность ЛГБТ-сообщества, то россиянин может получить административное или уголовное наказание. Административное наказание — штраф до 800 тыс. руб. Уголовное — до 12 лет колонии. Наказывать будут за следующие действия: участие или финансирование ЛГБТ-организаций, оказание услуг, распространение информации, в том числе — в соцсетях.

Между тем накануне стало известно о другом решении российских чиновников. В частности, в медиа утверждают, что при въезде в РФ иностранцы должны подписывать специальный документ, в котором обещают поддерживать исключительно "традиционные ценности". В то же время ранее Фокус писал о россиянах-преступниках, которых президент Владимир Путин освободил от наказания. Среди освобожденных — людоеды, которые убили нескольких россиян, а потом пошли воевать в Украине.

Напоминаем, 30 ноября СМИ сообщили о подрыве железной дороги, которая соединяет РФ и Китай. Между тем 28 ноября президент Чехии отметил угрозу для Европы: по его мнению, Россия планирует атаковать несколько европейских стран.