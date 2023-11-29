Россия готова воспользоваться политическими распрями в Украине, — Economist

Иностранное издание указывает, что в Киеве более напряженным становится политическое противостояние лидеров, президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном, хотя тот не демонстрирует политических амбиций.

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Российская Федерация готова воспользоваться политическими разногласиямив Украине, отказом от выборов во время войны и разочарованиями относительно успехов ВСУ на фронте. Об этом сообщает журнал The Economist.

"Трещины возникли не только на политических линиях, но, что больше всего тревожит, между военным и политическим руководством", — говорится в издании.

Иностранный журнал указывает, что в Киеве более напряженным становится политическое противостояние лидеров, президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном, хотя тот не демонстрирует политических амбиций.

По мнению "The Economist", этим может воспользоваться РФ и ее пропагандистская машина. Также Россия использует возможность для распространения пропаганды и, если в Украине вовремя не состоятся выборы.

Источники в украинской разведке говорят, что Российская Федерация уже пытается воспользоваться "амбициями и напряженностью".

Как отмечают в издании, спикер ГУР Андрей Черняк привел доказательства, свидетельствующие о новых российских стратегиях для различных групп населения: одна из них направлена на укрепление поддержки в России, другая — на подрыв доверия к Западу, а третья — на усиление недовольства в Украине.

По его словам, для украинских солдат проводится отдельная кампания по дезинформации, а именно, с фейковыми видео, которые якобы показывают, как командиры разных уровней поощряют своих подчиненных сдаваться.

"Россия не смогла сделать то, что ей нужно было сделать на поле боя, но здесь она достигла настоящего успеха", — говорится в сообщении.

Если президент уйдет в отставку — "выиграет" только Россия

Высокопоставленный правительственный источник "The Economist" предполагает, что российская пропаганда набрала обороты, потому что имеет "материал для игры".

Представитель власти отметил, что коррупция все же существует. Менеджмент часто неэффективен. Украина недостаточно подготовила свою экономику к войне. Но только Россия выиграет, если президент уйдет в отставку.

"Некоторые из наших политиков не слишком озабочены российской угрозой, и это меня злит. Они думают, что могут побороться за власть, уничтожить Зеленского, и это не будет иметь никаких последствий", — говорит собеседник издания.

По его словам, службы безопасности с начала войны эффективно ликвидировали большинство рычагов российского влияния — и самыми эффективными рычагами теперь являются "сами украинцы".

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что с целью дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать единство нашего государства Российская Федерация активизировала сеть шпионов в Украине, а в частности, в Службе безопасности.