"Может взорвать мир": Байден потроллил работников завода кодом доступа к ядерному оружию (видео)

Американский лидер посетил завод южнокорейской компании CS Wind. Во время общения с рабочими, он неожиданно затронул тему ядерного потенциала США.

Президент США Джо Байден отличился очередной шуткой. Во время визита на завод в Колорадо он пошутил с работниками предприятия относительно ядерного оружия. Об этом пишет Times of India.

Так, американский лидер посетил завод южнокорейской компании CS Wind в Пуэбло. Во время общения с рабочими, он затронул тему ядерного потенциала США. В частности, Байден заявил присутствующим, что его военный помощник имеет коды для запуска ядерного оружия и может "взорвать весь мир".

"Теперь смотрите, мой морской пехотинец несет это. У него есть код, чтобы взорвать мир. Это не так, это ядерное оружие. Вы думаете я шучу", — сказал президент США.

Как пишет издание, инцидент на заводе вызвал беспокойство у общественности, поскольку Джо Байден стремится баллотироваться еще на один срок, а значительное количество избирателей обеспокоено его возрастом и эффективностью на посту президента.

Напомним, что президент США Джо Байден выступает за то, чтобы снять ограничения для Израиля в запасах оружия армии США, которые есть на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Байден подписал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун.