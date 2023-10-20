"Скажи четко": Байден ошибочно повторил подсказки суфлера (видео)

Президент США допустил оговорку после длительного перелета из Израиля. Он второй раз в течение года побывал зоне активных боестолкновений.

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Накануне, 19 октября, во время своего вечернего выступления в Овальном кабинете Белого дома президент США Джо Байден говорил о войнах в Израиле и Украине и о том, почему это важно. При этом он, судя по всему, повторил подсказки своего суфлера: "Скажи четко". Речь Байдена транслировалась в YouTube на канале The White House .

"Мы получим то, чего не хотим — скажи четко, мы не стремимся — мы не стремимся к тому, чтобы американская армия воевала в России", — заявил Байден, говорят о войнах в Израиле и Украине.

Слова Байдена: "Мы получим то, к чему не стремимся… скажи четко". Смотреть с 19:28

Утром в этот же день 80-летний Байден приехал в Вашингтон после семичасового перелета в Израиль. Это был второй визит американского президента зону активных боестолкновений в течение года.

"Мне сказали, что я был первым президентом после Линкольна, который побывал в зоне активных боестолкновений, которые не контролируют американские войска", — также сказал Байден.

Президент говорил о необходимости усиления поддержки и Израиля, и Украины, поскольку "американское лидерство – это то, что скрепляет мир".

Он сказал, что запросит у Конгресса миллиарды долларов для помощи обеим странам.

По его словам, эти конфликты могут показаться далекими для жителей США, вместе с тем они важны для американской национальной безопасности.

"История научила нас: когда террористы не несут ответственности за свой террор, а диктаторы — за свою агрессию, это приносит еще больший хаос, смерть и большие разрушения", — сказал Байден.

Ожидается, что в пятницу глава Белого дома направит запрос Конгрессу о выделении 105 млрд долларов, в т.ч. 60 млрд долларов для Украины, большая часть этих средств пойдет на пополнение запасов ранее поставленных американских вооружений.

14 млрд долларов предназначены для Израиля; 10 млрд — на гуманитарные нужды; 14 млрд — на контроль границы США и Мексики и борьбу с незаконным оборотом фентанила; 7 млрд пойдут на Индо-Тихоокеанский регион, в т.ч. Тайвань.

Об этом стало известно еще до официального анонса благодаря трем источникам журналистов, знакомых с подробностями.

По словам Байдена, такая "оправданная инвестиция" будет приносить пользу американской безопасности поколениями.

Напомним, что военные исследователи считают, что США не перешли красную черту, начав поставки Украине ракет ATACMS.

Также сообщалось, что Байден рассказал жителям США о войне в Украине и Израиле. Президент США также привел слова Путина о том, что Польша часть своих территорий якобы получала в подарок от РФ, а страны Балтии российское руководство рассматривает как свои провинции.