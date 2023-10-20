"Скажи чітко": Байден помилково повторив підказки суфлера (відео)

Президент США припустився обмовки після тривалого перельоту з Ізраїлю. Він удруге протягом року побував у зоні активних бойових зіткнень.

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Напередодні, 19 жовтня, під час свого вечірнього виступу в Овальному кабінеті Білого дому президент США Джо Байден говорив про війни в Ізраїлі та Україні й про те, чому це важливо. Він, судячи з усього, повторив підказки свого суфлера: "Скажи чітко". Промову Байдена транслювали в YouTube на каналі The White House.

"Ми отримаємо те, чого не хочемо, — скажи чітко, ми не прагнемо — ми не прагнемо до того, щоб американська армія воювала в Росії", — заявив Байден, кажучи про війни в Ізраїлі й Україні.

Слова Байдена: "Ми отримаємо те, до чого не прагнемо... скажи чітко". Дивитися з 19:28

Уранці цього ж дня 80-річний Байден приїхав у Вашингтон після семигодинного перельоту до Ізраїлю. Це був другий візит американського президента в зону активних бойових зіткнень протягом року.

"Мені сказали, що я був першим президентом після Лінкольна, який побував у зоні активних бойових зіткнень, які не контролюють американські війська", — також сказав Байден.

Президент говорив про необхідність посилення підтримки і Ізраїлю, і України, оскільки "американське лідерство — це те, що скріплює світ".

Він сказав, що запросить у Конгресу мільярди доларів для допомоги обом країнам.

За його словами, ці конфлікти можуть здатися далекими для жителів США, водночас вони важливі для американської національної безпеки.

"Історія навчила нас: коли терористи не несуть відповідальності за свій терор, а диктатори — за свою агресію, це приносить ще більший хаос, смерть і більші руйнування", — сказав Байден.

Очікується, що в п'ятницю голова Білого дому надішле запит Конгресу про виділення 105 млрд доларів, у т.ч. 60 млрд доларів для України, більша частина цих коштів піде на поповнення запасів раніше наданого американського озброєння.

14 млрд доларів призначено для Ізраїлю; 10 млрд — на гуманітарні потреби; 14 млрд — на контроль кордону США та Мексики й боротьбу з незаконним обігом фентанілу; 7 млрд підуть на Індо-Тихоокеанський регіон, зокрема на Тайвань.

Про це стало відомо ще до офіційного анонсу завдяки трьом джерелам журналістів, знайомих із подробицями.

За словами Байдена, така "виправдана інвестиція" приноситиме користь американській безпеці поколіннями.

Нагадаємо, що військові дослідники вважають, що США не перейшли червону межу, почавши постачання Україні ракет ATACMS.

Також повідомлялося, що Байден розповів жителям США про війну в Україні й Ізраїлі. Президент США також навів слова Путіна про те, що Польща частину своїх територій нібито отримала в подарунок від РФ, а країни Балтії російське керівництво розглядає як свої провінції.