"Было бы лицемерно": президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от фото с Лукашенко в Дубае

Литовский лидер Гитанас Науседа подчеркнул, что режим Александра Лукашенко "способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине — от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду".

Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместной фотографии на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP28 в Дубае из-за присутствия главы Беларуси Александра Лукашенко. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает LRT, ссылаясь на заявление главы Литвы Гитанаса Науседы.

"Было бы лицемерно стоять бок о бок с лидером страны, которая стала плацдармом для российской агрессии против Украины", — заявил Науседа.

Литовский лидер подчеркнул, что режим Лукашенко "способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине — от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду".

К "бойкоту" Науседы присоединились и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава Польши Анджей Дуда.

Лукашенко — "не часть семьи": детали

В то же время на совместной фотографии рядом с белорусским диктатором стоит президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

"Это называется "семейное фото". Лукашенко не является частью семьи, к которой мы хотим принадлежать", — подчеркнул Науседа.

Напомним, ранее Sky News сообщили, что представители стран Балтии решили продемонстрировать солидарность с Украиной и тоже объявить о бойкоте встречи ОБСЕ из-за участия в ней главы МИД РФ Сергея Лаврова.

8 ноября Лавров пожаловался на санкции и призвал пустить его в Северную Македонию.

Также сообщалось, что глава МИД РФ назвал НАТО пережитком прошлого. Альянс, по его словам, пытается контролировать всю планету, но "надорвется".