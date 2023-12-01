Имеют разные взгляды: в ОБСЕ объяснили, почему не могут исключить Россию из организации

По словам главы МИД Северной Македонии Буяра Османи, членство России в организации не могут приостановить по двум причинам — политической и юридической.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что не могут исключить Россию из организации. Об этом сказал глава МИД Северной Македонии Буяр Османи после заседания Совета министров ОБСЕ, пишет Радио Свобода.

По его словам, с юридической стороны приостановить членство России невозможно из-за правила "консенсус минус один". То есть, решение должны принять члены организации единогласно. В частности, Буяр Османи объяснил, что на сегодня мнения в ОБСЕ расходятся, и поэтому из-за отсутствия политической воли этот принцип может не сработать.

Между тем политическая причина заключается в том, что некоторые государства-участники видят, что ОБСЕ была основана как платформа для обеспечения диалога между странами, имеющими разные взгляды.

Он добавил, что цель организации заключается в совместной работе для обеспечения мира и стабильности. Как пишет издание, следующей председательствовать в ОБСЕ будет Мальта. Однако министр иностранных дел этой страны не смог ответить журналистам на вопрос о том, будут ли приглашать на следующую встречу российскую делегацию.

Зато глава МИД Мальты Ян Бордж сказал, что главной целью является остановка войны и возвращение Украине своих территорий, "а не думать о хореографии и как это будет выглядеть в ближайшее время".

Напомним, 28 ноября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинская делегация не будет участвовать в заседании ОБСЕ. Причиной этому является присутствие на заседании главы МИД России Сергея Лаврова. Также на встречу решили не ехать представители Литвы, Эстонии и Латвии.

Кроме того, на заседании Организации несколько министров вышли из зала во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова. Также сообщалось, что на заседании Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти и огрызался на министров, которые сидели рядом.