Сын Пригожина получил в управление две фирмы своего погибшего отца, — росСМИ

По словам журналистов, Павел Пригожин теперь управляет двумя фирмами из группы "Конкорд". Его отец оставил после себя бизнес-империю с выручкой около 75 млрд российских рублей.

Сын погибшего главы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин Павел получил под управление строительную и Кайтеринговую фирмы своего отца. Об этом сообщает "Агентство. Новости".

Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц РФ от 30 ноября, что Павел Пригожин теперь управляет двумя фирмами из группы "Конкорд". Сам глава "вагнеровцев" после своей гибели оставил после себя "бизнес-империю" с выручкой около 75 млрд российских рублей.

Однако, как сообщается, в собственности Евгения Пригожина по-прежнему остаются доли в компаниях "Конкорд М", "Ритм" и "Аурум".

Журналисты отметили, что "Конкорд менеджмент и консалтинг" — это строительная компания, существующая с 1997 года. Ее выручка еще в 2021 году достигла почти 0,5 млрд рублей. Правда, в 2022 году она сократилась в 10 раз. Компания построила жилые комплексы в Санкт-Петербурге "Лахта Парк", "Лахта Плаза", "Северный Версаль" и "Лахтинский пассаж".

Что касается фирмы "Конкорд кейтеринг", то, как говорится в материале, эта фирма занимается обслуживание банкетов на выезде.

Отмечается, что Павел Пригожин до этого был владельцем компаний "Лахта Парк", "Лахта Парк Премиум", "Лахта Плаха" и "Бета". После гибели отца он отказался от доли в строительной компании "Турстатус".

Напомним, что 1 ноября СМИ сообщили, что новым главой наемников ЧВК "Вагнер", которые вливаются в структуру "Росгвардии" может стать именно Павел Пригожин. Официально об этом не сообщалось — медиа основываться на заявлениях людей, которые начали набор в новые подразделения бывшей военной компании.

Однако уже 3 ноября стало известно, что в Кремле не подтвердили, что сын Пригожина возглавил ЧВК "Вагнер". Представитель президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, возможно ли появление "вагнеровцев" в Сирии и возможна ли передача оружия ВС РФ террористам "Хезболлы". По его словам, подобные предположения "безосновательны".