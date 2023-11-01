Под руководством сына Пригожина: в РФ начали набор в ЧВК "Вагнер", — росСМИ

По данным журналистов, представитель группы наемников в Перми рассказал, что она превратилась в подразделение Росгвардии, которое курирует Павел Пригожин — наследник основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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ЧВК "Вагнер" как новое подразделение Росгвардии возобновила рекрутинг новобранцев в Перми и Новосибирске, об этом пишут российские издания 59.ru и Ngs.ru.

Представитель группы наемников в Перми рассказал, что она превратилась в подразделением Росгвардии под руководством Павла Пригожина, сын и наследника основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Сообщается, что преимущество отдается людям с боевым опытом, в частности, тем, которые уже были в состав ЧВК.

По словам представителя организации, предлагается оклад в размере от 80 до 240 тыс. рублей в зависимости от места службы наемников. Срок контракта — от полугода.

Источники журналистов в офисе ЧВК в Новосибирске 1 ноября сообщил, что рекрутинг начался несколько дней назад. Сообщается, что "пока судимых, больных не берут".

Сведения о том, что ЧВК "Вагнер" вновь вербует наемников, в конце прошлого месяца появились в телеграм-каналах, связанных с этой организацией, и в чатах родственников "вагнеровцев".

Сообщалось, что в ряды наемников открыт набор для не участвовавших в войне в Украине лиц и людей без армейского опыта, и также граждан с заболеваниями ВИЧ и гепатитом. Отмечалось, что в обновленной ЧВК не будет лиц, которые перешли после военного мятежа Пригожина в Минобороны РФ.

17 октября Госдума РФ приняла законопроект, дающий возможность Росгвардии создавать "добровольческие формирования". Российские СМИ высказывали предположение о том, что появление "добровольческих формирований" Росгвардии позволит влиться в них наемникам. Однако один из авторов законопроекта, депутат Александр Хинштейн, отрицал, что изменения в законодательстве направлены на перевод бывших подразделений ЧВК "Вагнер" в состав Росгвардии.

Напомним, что 29 октября сообщалось о том, что бывших боевиков ЧВК "Вагнер" вербуют в чеченские подразделения.

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