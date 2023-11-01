Під керівництвом сина Пригожина: у РФ почали набір у ПВК "Вагнер", — росЗМІ

За даними журналістів, представник групи найманців у Пермі розповів, що вона перетворилася на підрозділ Росгвардії, яким опікується Павло Пригожин — спадкоємець засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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ПВК "Вагнер" як новий підрозділ Росгвардіі відновила рекрутинг новобранців у Пермі та Новосибірську, про це пишуть російські видання 59.ru і Ngs.ru.

Представник групи найманців у Пермі розповів, що вона перетворилася на підрозділ Росгвардії під керівництвом Павла Пригожина, сина і спадкоємця засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Повідомляється, що перевагу віддають людям із бойовим досвідом, зокрема, тим, які вже були у складі ПВК.

За словами представника організації, пропонується оклад у розмірі від 80 до 240 тис. рублів залежно від місця служби найманців. Термін контракту — від пів року.

Джерела журналістів в офісі ПВК у Новосибірську 1 листопада повідомили, що рекрутинг почався кілька днів тому: "Поки що судимих, хворих не беруть".

Відомості про те, що ПВК "Вагнер" знову вербує найманців, наприкінці минулого місяця з'явилися в телеграм-каналах, пов'язаних із цією організацією, і в чатах родичів "вагнерівців".

Повідомляли, що до лав найманців відкрито набір для осіб, які не брали участі у війні в Україні, і людей без армійського досвіду, а також громадян із захворюваннями на ВІЛ і гепатит. Зазначалося, що в оновленій ПВК не буде осіб, які перейшли після військового заколоту Пригожина в Міноборони РФ.

17 жовтня Держдума РФ ухвалила законопроєкт, що дає можливість Росгвардії створювати "добровольчі формування". Російські ЗМІ висловлювали припущення про те, що поява "добровольчих формувань" Росгвардії дасть змогу влитися в них найманцям. Однак один з авторів законопроєкту, депутат Олександр Хінштейн, заперечував, що зміни в законодавстві спрямовані на переведення колишніх підрозділів ПВК "Вагнер" до складу Росгвардії.

Нагадаємо, що 29 жовтня повідомлялося про те, що колишніх бойовиків ПВК "Вагнер" вербують у чеченські підрозділи.

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