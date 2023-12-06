В детсадах Керчи запретили на праздники одевать детей в костюмы американских супергероев, – СМИ

По словам россиян, детям можно надевать лишь костюмы героев русских сказок.

Во временно захваченном российскими войсками Керчи администрация детских садов запретила детям наряжаться в костюмы персонажей из американских комиксов, мультфильмов и фильмов во время праздников. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на росСМИ.

Вместо этого оккупанты рекомендуют обратить внимание на героев русских народных сказок.

В частности, россияне заявляют, что "американские супергерои не соответствуют общей тематике детских праздников и русских народных сказок". Тем временем, одна из матерей из Керчи поделилась с другим российским изданием, что в детском саду, посещаемом ее ребенком, "запретили использование костюмов Человека-паука и подобных персонажей". По ее словам, разрешено только использование костюмов героев русских сказок.

"Все девочки у нас, например, будут Снежинками", — рассказала женщина.

В то же время в комментарии СМИ в российском Минобразования заявили, что официальных рекомендаций детским садам не давали. Там утверждают, что такое решение садики приняли самостоятельно.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что оккупанты навязывают украинцам свои праздники и тем самым создают для жителей захваченных территорий атмосферу "нормальной жизни". При этом на праздничных концертах происходит агитация за партию Путина.