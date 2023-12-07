"Нештатная ситуация": в Бурятии грузовой самолет загорелся при взлете (видео)

По данным российских медиа, у самолета ТУ-204 вспыхнул левый двигатель. Инцидентом уже заинтересовалась транспортная прокуратура.

В российской республике Бурятия, в городе Улан-Удэ, грузовой самолет ТУ-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ" загорелся при взлете. Об этом сообщил российский Telegram-канал SHOT 7 декабря.

Сообщается, что у самолета вспыхнул левый двигатель в момент, когда он поднимался в воздух с аэропорта "Байкал". В Сети также появилось соответствующее видео.

"После возникновения нештатной ситуации, борт авиакомпании "Авиастар-ТУ" сбросил топливо и смог совершить посадку", — говорится в публикации.

Позже в медиа уточнили, что после сброса топлива пилоты совершили необходимый маневр в воздухе и смогли успешно приземлить самолет в 8:35 по местному времени. На взлетно-посадочной полосе ждали пожарные и машины скорой помощи.

Причина возгорания пока неизвестна. По данным авторов публикации, инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура.

Информацию о том, что у самолета ТУ-204 загорелся двигатель при взлете с аэропорта "Байкал", подтвердил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов. По словам чиновника, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 24 ноября СМИ сообщили, что в Бурятии мобилизованный военный Зоригто Арабжаев купил фиктивную справку о смерти, чтобы не возвращаться на войну в Украину. Семья мужчины показала военной полиции документ, в котором говорилось о том, что тот умер 7 марта в Иркутске.

Ранее, 8 ноября, в ФСБ РФ сообщила о задержании гражданина Российской Федерации в республике Бурятия, который, по их данным, пытался уговорить российских военнослужащих присоединиться к ВСУ.