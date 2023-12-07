"Россия без Путина": россияне запустили оппозиционную кампанию перед выборами

По данным Фонда борьбы с коррупцией, выборы 2024 года для действующего президента РФ — это референдум по одобрению своих действий, в том числе войны.

Фонд борьбы с коррупцией под руководством Алексея Навального объявил о начале кампании под названием "Россия без Путина". Организация призывает граждан России активно использовать предвыборный период для распространения информации и агитации против действующего диктатора. Об этом сообщает Фонд борьбы с коррупцией в соцсетях, сайт кампании.

"Для Путина выборы 2024 года — это референдум по одобрению своих действий, по одобрению войны. 17 марта Россия должна осознать, что большинство не желает видеть Путина во главе страны. Результаты голосования будут подделаны, но наша задача сделать, чтобы всем и без них стало очевидно – России больше не нужен Путин. Никто не сделает это за нас. Никто не сделает это лучше, чем мы… 17 марта, в день голосования, мы призываем всех прийти на участки и проголосовать против Владимира Путина", — говорится в сообщении.

Особенностями призыва со стороны союзников Навального является установление "гражданского минимума", который предполагает убеждение, по меньшей мере, 10 человек в выражении своего противопутинского голоса.

На сайте они опубликовали инструкции для агитации против диктатора.

Выборы президента России в 2024 году

20 ноября стало известно, что российские власти решили провести выборы президента в формате трехдневного голосования с массовым обходом граждан.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что предстоящие выборы, где ожидается переизбрание Владимира Путина на пятый срок, намечены на 15-17 марта 2024 года. Перед голосованием члены избирательных комиссий будут активно общаться с гражданами, призывая их принять участие в выборах.

Напомним, Государственная Дума России внесла изменения в законодательство о выборах президента, которые направлены на ограничение работы прессы во время избирательной кампании и в день голосования.