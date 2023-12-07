"Нужно набраться терпения": в Кремле высказались об участии Путина в выборах

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, неуместно говорить об ожиданиях от явки в день голосования, так как все россияне обязаны сделать свой выбор.

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Владимир Путин пока не высказывался о будущих президентских выборах, которые пройдут в России 17 марта 2024 года. Об этом 7 декабря заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает российское информационное агентство ТАСС.

По словам спикера Кремля, лидер России пока не анонсировал свое участие в выборах.

"До сих пор пока никаких заявлений Путина не было, поэтому здесь давайте наберемся терпения", — заявил Песков российским журналистам.

При этом он отметил, что обсуждение ожиданий Кремля от выборов 17 марта по явке, участникам и процентам явки является неуместным.

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"У нас есть права и обязанности, предоставленные конституцией всем гражданам в контексте избирательной кампании", — добавил Песков.

Выборы президента России в 2024 году

20 ноября стало известно, что российские власти решили провести выборы президента в формате трехдневного голосования с массовым обходом граждан.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что предстоящие выборы, где ожидается переизбрание Владимира Путина на пятый срок, намечены на 15–17 марта 2024 года. Перед голосованием члены избирательных комиссий будут активно общаться с гражданами, призывая их принять участие в выборах.

Напомним, Государственная Дума России внесла изменения в законодательство о выборах президента, которые направлены на ограничение работы прессы во время избирательной кампании и в день голосования.