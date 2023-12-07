В России определились с датой проведения выборов президента (документ)

Совет Федерации принял решение о дате проведения соответствующего голосования, которое состоится весной 2024 года.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Об этом информирует "Интерфакс".

Проект постановления по голосованию, как заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, рассмотрят 8 декабря. По ее словам, избирательная система России имеет запас прочности для "надлежащего проведения выборов президента".

Соответствующий документ принял Совет Федерации 7 декабря. Он вступает в действие со дня объявления.

За рубежом, как отметила она, не будет происходить онлайн-голосование. В России такой способ возможен в тех регионах, где уже это происходило.

Выборы президента РФ и вероятные кандидаты

Некоторые кандидаты уже объявили желание участвовать в выборах президента России. По информации Deutsche Welle, это журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда Екатерина Дунцова, бывший депутат Госдумы от Союза правых сил (СПС) Борис Надеждин и экс-главарь боевиков так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин). Курьер Сергей Липатов и глава Национальной пенсионной ассоциации Анатолий Рабинович (заместитель председателя столичной ячейки партии "Яблоко") также высказывались относительно своих президентских амбиций.

Напомним, 7 декабря стало известно, россияне запустили оппозиционную кампанию перед выборами. По данным Фонда борьбы с коррупцией, выборы 2024 года для действующего президента РФ — это референдум по одобрению своих действий, в частности войны. Организация призывает граждан России активно использовать предвыборный период для распространения информации и агитации против действующего диктатора.