В России определились с датой проведения выборов президента (документ)

Совет Федерации принял решение о дате проведения соответствующего голосования, которое состоится весной 2024 года.

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Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Об этом информирует "Интерфакс".

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Проект постановления по голосованию, как заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, рассмотрят 8 декабря. По ее словам, избирательная система России имеет запас прочности для "надлежащего проведения выборов президента".

Соответствующий документ принял Совет Федерации 7 декабря. Он вступает в действие со дня объявления.

За рубежом, как отметила она, не будет происходить онлайн-голосование. В России такой способ возможен в тех регионах, где уже это происходило.

Выборы президента РФ и вероятные кандидаты

Некоторые кандидаты уже объявили желание участвовать в выборах президента России. По информации Deutsche Welle, это журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда Екатерина Дунцова, бывший депутат Госдумы от Союза правых сил (СПС) Борис Надеждин и экс-главарь боевиков так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин). Курьер Сергей Липатов и глава Национальной пенсионной ассоциации Анатолий Рабинович (заместитель председателя столичной ячейки партии "Яблоко") также высказывались относительно своих президентских амбиций.

Напомним, 7 декабря стало известно, россияне запустили оппозиционную кампанию перед выборами. По данным Фонда борьбы с коррупцией, выборы 2024 года для действующего президента РФ — это референдум по одобрению своих действий, в частности войны. Организация призывает граждан России активно использовать предвыборный период для распространения информации и агитации против действующего диктатора.