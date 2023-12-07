В Росії визначилися з датою проведення виборів президента (документ)

Рада Федерації ухвалила рішення щодо дати проведення відповідного голосування, яке відбудеться навесні 2024 року.

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Вибори президента Росії відбудуться 17 березня 2024 року. Про це інформує "Интерфакс".

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Проєкт постанови стосовно голосування, як заявила голова ЦВК РФ Елла Памфілова, розглянуть 8 грудня. З її слів, виборча система Росії має запас міцності для "належного проведення виборів президента".

Відповідний документ ухвалила Рада Федерації 7 грудня. Він вступає у дію з дня оголошення.

За кордоном, як зазначила вона, не буде відбуватися онлайн-голосування. В Росії такий спосіб можливий у тих регіонах, де вже це відбувалося.

Вибори президента РФ та ймовірні кандидати

Деякі кандидати вже оголосили бажання брати участь у виборах президента Росії. За інформацію Deutsche Welle, це журналістка та координаторка добровольчого пошуково-рятувального загону Катерина Дунцова, колишній депутат Держдуми від Союзу правих сил (СПС) Борис Надєждін та ексватажок бойовиків так званої "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін). Кур'єр Сергій Ліпатов та голова Національної пенсійної асоціації Анатолій Рабінович (заступник голови столичного осередку партії "Яблуко") також висловлювалися щодо своїх президентки амбіцій.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, росіяни запустили опозиційну кампанію перед виборами. За даними Фонду боротьби з корупцією, вибори 2024 року для чинного президента РФ — це референдум зі схвалення своїх дій, зокрема війни. Організація закликає громадян Росії активно використовувати передвиборчий період для поширення інформації та агітації проти чинного диктатора.