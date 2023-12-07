Британия обвинила российскую ФСБ в попытках вмешательства в политические процессы

Хакеры атаковали частные электронные почты после проведения тщательных исследований и создания фальшивых аккаунтов, выдававших себя за их контакты.

Власти Великобритании высказали обвинения в адрес Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, утверждая, что она предпринимала попытки вмешательства в политические процессы с использованием кибератак. Дипломаты британского Министерства иностранных дел уже созвали российского посла, Андрея Келина, для выражения протеста и проведения дальнейших дипломатических консультаций. Об этом сообщает издание BBC.

По информации, заместитель министра иностранных дел Лео Докерти объявил о введении санкций в отношении двух членов хакерской группы Star Blizzard. Отмечается, что одним из них является действующий сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Группа, подконтрольная подразделению "Центр 18" ФСБ России, обвиняется в совершении сотен целенаправленных хакерских атак на британских политиков, государственных служащих, работников аналитических центров, журналистов, ученых и других участников публичной жизни.

Злоумышленники осуществили атаку на личные электронные почтовые ящики, предприняв тщательные исследования и создав фальшивые аккаунты, имитирующие реальные контакты.

Отмечается, что данная группа сконцентрировалась на взломе данных, в то время как другие лица занимались их распространением через различные каналы.

Так, еще в феврале член британского парламента Стюарт Макдональд заявил, что его электронную почту сломали, а злоумышленник выдавал себя за одного из его сотрудников. Он объявил об этом публично, чтобы предотвратить утечку любых электронных писем.

"Эта группа получила огромное количество данных. Информация используется для подрыва Запада разными способами", — заявили западные чиновники.

Отметим, Великобритания уже обвиняла Россию во вмешательстве в выборы 2019 года. Это произошло после похищения документов о торговле между США и Британией у депутата-консерватора Лиама Фокса, затем попавших в сеть. Но Великобритания до сих пор не называла, кто может за этим стоять.

Ранее Фокус сообщал, что российские и китайские мошенники создали программное обеспечение, которое проникло на компьютеры одного из сверхопасных атомных комплексов Великобритании.

Между тем осенью 2023 года американские спецслужбы сообщили, что Китай планирует наращивать количество ядерных боеголовок. В планах главы КНР Си Цзиньпина, в течение ближайшего десятилетия создать несколько десятков атомных бомб.