Грозит до 17 лет тюрьмы: Минюст США выдвинул новые обвинения сыну Байдена

По словам прокурора, Хантер Байден не уплатил США около 1,4 миллиона долларов, а потратил их "на наркотики, эскорт и девушек, роскошные отели, аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие вещи личного характера — все, кроме налогов".

Минюст США выдвинул новые обвинения Хантеру Байдену. Сына американского президента обвиняют по девяти пунктам, касающимся неуплаты налогов минимум на 1,4 миллиона долларов и ложной налоговой декларации. По этим обвинениям Байдену-младшему грозит до 17 лет тюрьмы. Об этом сообщает CNN.

Хантеру Байдену выдвинули обвинения после длительного расследования Министерства юстиции относительно его налогов.

Обвинения охватывают девять пунктов, включая неуплату налогов, уклонение от оценки, а также ложные или фальшивые налоговые декларации.

По словам прокурора, Хантер Байден "принял участие в схеме, чтобы не уплатить по крайней мере 1,4 миллиона долларов" налогов, которые он задолжал с 2016 по 2019 год.

Обвинители утверждают, что он включал "ложные отчисления от бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов для уменьшения значительных налоговых обязательств, с которыми он столкнулся".

В 56-страничном обвинительном акте говорится, что Хантер Байден "подрывал процесс начисления заработной платы и удержания налогов в собственной компании", выводя миллионы долларов за пределы процесса начисления зарплаты и удержания налогов.

Сын президента США Джо Байдена "потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни, а не на оплату своих налоговых счетов", говорится в обвинении.

"В период с 2016-го по 2020 год подсудимый потратил эти деньги на наркотики, эскорт и девушек, роскошь, отели, аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие вещи личного характера, короче говоря, на все, кроме его налогов", — сообщает прокурор.

В обвинительном акте также есть ссылка на книгу-мемуары Хантера Байдена 2021 года под названием "Красивые вещи", где он подробно описал некоторые из своих личных проблем с зависимостью и злоупотреблением психоактивными веществами. Согласно обвинению, автору было выплачено более 140 тысяч долларов США за это произведение.

Адвокат Хантера Байдена заявил о республиканском сиде в обвинениях

Адвокат Хантера Байдена Аббе Лоуэлл заявил, что "исходя из фактов и закона, если бы фамилия Хантера была не Байден, обвинения в Делавэре, а теперь и в Калифорнии, не были бы выдвинуты".

"Во-первых, прокурор США Вайс поддался давлению республиканцев и выдвинул беспрецедентные и неконституционные обвинения во владении оружием, чтобы отказаться от резолюции о непреследовании. Теперь, после пяти лет расследования без новых доказательств — и через два года после того, как Хантер полностью оплатил свои налоги — прокурор США выдвинул девять новых обвинений", — отметил он.

На просьбу о комментариях Белый дом направил CNN в Министерство юстиции и представителей Хантера Байдена.

Минюст, в свою очередь, сообщил, что Хантеру Байдену может грозить до 17 лет заключения, если его признают виновным.

Ранее, 20 июня Фокус сообщал, что Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, а также в деле, связанном с покупкой оружия .

Ранее, 9 июня 2023 года, 45-го президента США Дональда Трампа обвинили в семи пунктах в соответствии с Законом о шпионаже. Экс-президента обвиняют в препятствовании правосудию, уничтожении или фальсификации документов, заговоре и ложных заявлениях.