Блокада границы: евродепутаты обратились с заявлением к президенту Польши

Обращение, кроме президента Анджея Дуды, адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета, и двум еврокомиссарам.

Депутаты Европейского парламента обратились к президенту Республики Польша Анджею Дуде и лидерам институтов Европейского Союза с призывом принять меры, относительно блокирования польскими водителями грузовиков пограничных переходов на украинско-польской границе. Об социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил евродепутат Андрюс Кубилюс.

Кроме президента Польши обращение адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета, а также двум еврокомиссарам.

"Депутаты Европейского парламента призывают президента Дуду и лидеров институтов ЕС принять меры для прекращения продолжающейся блокады пограничных переходов на границе польскими водителями грузовиков. На карту поставлена солидарность ЕС с Украиной, которая ведет войну, защищая наши ценности", — говорится в сообщении Кубилюса.

Состояние очередей на границе с Польшей

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали о состоянии очередей перед пунктами пропуска с Польшей, на выезд из Украины по состоянию на 15:00 9 декабря:

"Ягодин" – 9 автобусов;

"Устилуг" – 40 л/а, 5 автобуса;

"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов;

"Рава-Русская" – 0 л/а, 0 автобусов;

"Грушев" – 0 л/а, 0 автобусов;

"Краковец" – 70 л/а, 12 автобусов;

"Шегини" — 0 л/а, 23 автобусов;

"Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов.

"Нижанковичи" — 2065 грузовых автомобилей в электронной очереди, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, 4 декабря сообщалось, что Польша требует отмены для Украины "транспортного безвиза". В польском правительстве говорят, что из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков пострадали не только польские перевозчики, но и словацкие и венгерские.