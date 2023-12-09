Забастовка перевозчиков: венгры 11 декабря начнут блокировать границу с Украиной

Требования венгерских перевозчиков те же самые, что и у поляков — возвращение к системе лицензирования украинских перевозчиков, работающих в ЕС.

Венгерские перевозчики с понедельника, 11 декабря, присоединятся к своим польским коллегам по блокаде западной границы Украины. Они будут требовать отмены "транспортного безвиза" для украинцев. Об этом 8 декабря сообщила Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE.

"Автоперевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и восстановления лицензионных квот на украино-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля за украинскими перевозчиками", — говорится в заявлении.

Как именно будет выглядеть эта демонстрация, прямо не уточняется, но сказано, что венгры будут действовать "подобно тому, как это делали польские и словацкие водители грузовиков в последние недели".

В Ассоциации отметили, что полиция разрешила проведение акции протеста на границе. Венгерские перевозчики начнут "демонстрацию" на своей стороне границы недалеко от пограничного пропускного пункта "Захонь-Чоп".

Такими действиями венгерские перевозчики хотят привлечь внимание Еврокомиссии и правительства своей страны к серьезным, по их мнению, последствиям соглашения между ЕС, Украиной и Молдовой, которое частично либерализует автомобильные перевозки.

"18 декабря Европейский Союз и Украина снова сядет за стол переговоров. Мы надеемся, что вместо нынешнего жесткого неприятия в переговорах можно будет внести изменения и что чрезмерное регулирование соглашения между ЕС и Украиной примет благоприятное направление для венгерских перевозчиков", — отмечают перевозчики Венгрии.

Кроме того, 9 декабря сообщалось, что евродепутаты обратились с заявлением к президенту Польши с призывом принять меры, относительно блокирования польскими водителями грузовиков пограничных переходов на украинско-польской границе.