Путин назначил военкоров "доверенными лицами" во время выборов: чем они помогут

Российское законодательство позволяет кандидатам в президенты назначать до 600 "доверенных лиц". Они будут заниматься агитацией и иногда смогут действовать от имени Путина, рассказали аналитики.

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые назначил российских военкоров "доверенными лицами" в своей президентской избирательной кампании. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 12 декабря.

12 декабря российское издание сообщило, что Владимир Путин назначил российского ультранационалистического корреспондента "Комсомольской правды" и члена Совета по правам человека Александра Коца "доверенным лицом". Кроме этого, рассматривается возможность назначения "доверенными лицами" блогеров Александра Сладкова и основателя Telegram-канала WarGonzo Семена Пегова.

Аналитики отметили, что российское законодательство позволяет кандидатам в президенты назначать до 600 "доверенных лиц", их задача — агитировать, а иногда и действовать от имени кандидата.

По данным росСМИ, среди "доверенных лиц" Путина также будет командир батальона "Спарта" "ДНР" Артем Жога и россияне из организации, поддерживающие войну в Украине, речь идет о государственном фонде "Защитники Отечества" и "Комитет семей воинов Отечества".

В ISW отметили, что ранее Путин вознаграждал за лояльность Коца, Сладкова и Пегова. Вероятно, сейчас он использует обозначение "доверенных лиц", чтобы еще больше поощрять лояльных к нему ультранационалистических военкоров. Кремль может использовать военкоров для восстановления "доминирования Кремля в информационном пространстве и проведения информационных операций" в отношении него и выборов.

Напомним, 8 декабря в росСМИ сообщили, что выборы президента РФ будут проводиться в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Согласно решению Центризбиркома, придомовое голосование применят в четырех новых регионах — Брянской, Курской, Белгородской области и временно оккупированном Крыму.

11 декабря в СМИ рассказали, что выборы президента России планируют провести на временно оккупированных территориях Украины. Журналисты отметили, что Кремль якобы планирует сделать все для того, чтобы жители ВОТ смогли проголосовать.