"После долгого перерыва": Северная Корея приняла российскую делегацию (фото, видео)

По данным южнокорейской разведки, КНДР пытается расширить отправку своих рабочих в Россию для заработка твердой валюты в то время, как Москва, вероятно, испытывает нехватку рабочей силы.

Делегация из Российской Федерации посетила Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) впервые после долго паузы. Об этом написал губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко в своем Telegram-канале 13 декабря.

"Работаем в Пхеньяне Это первый визит после длительного перерыва, вызванного пандемией", — сообщил чиновник.

По словам Кожемяко, визит включал в себя ряд встреч для развития гуманитарных связей между Приморьем и Северной Кореей. В частности, речь шла о сотрудничестве в сферах культуры, туризма и спорта.

Губернатор сообщил, что в рамках переговоров была достигнута договоренность об участии северокорейских конькобежцев и фигуристов в зимних международных играх "Дети Приморья".

"Расон – ближайший город к нашему краю. Первая рабочая делегация из КНДР прибудет в Приморье уже в середине декабря", — добавил Кожемяко.

В середине декабря в Приморье прибудет северокорейская делегация

Отметим, что 12 декабря портал Yonhap сообщил со ссылкой на южнокорейскую разведку, что КНДР, вероятно, собирается отправить своих граждан работать в РФ, нарушив таким образом резолюции Совета Безопасности ООН.

"Поскольку в Северной Корее существуют движения, стремящиеся отправить своих рабочих в Россию, мы внимательно следим за ситуацией", — отметили в разведке.

Чиновник из южнокорейского министерства, которое занимается межкорейскими делами, намекнул на возможность отправки северокорейцев в Россию, отметив, что обе стороны имеют в этом потребность.

Делегация из РФ посетила КНДР Делегация из РФ посетила КНДР Делегация из РФ посетила КНДР Делегация из РФ посетила КНДР Делегация из РФ посетила КНДР

Как отмечают журналисты, Северная Корея стремится увеличить количество своих рабочих в РФ, чтобы получить твердую валюту. При этом РФ, вероятно, страдает от нехватки рабочей силы из-за мобилизации мужчин для войны в Украине.

Напомним, 30 ноября СМИ сообщили, что КНДР отправила в Россию корабли, нагруженные контейнерами со снарядами и ракетами. Для того чтобы реализовать это, северокорейские чиновники-коммунисты активизировали экономическую зону, в которой используют отдельные элементы капитализма.

Ранее, 15 ноября, КНДР и Россия подписали протокол о расширении сотрудничества по итогам двусторонних переговоров по вопросам экономики, науки и технологий, состоявшихся в Пхеньяне.