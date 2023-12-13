"После долгого перерыва": Северная Корея приняла российскую делегацию (фото, видео)
По данным южнокорейской разведки, КНДР пытается расширить отправку своих рабочих в Россию для заработка твердой валюты в то время, как Москва, вероятно, испытывает нехватку рабочей силы.
Делегация из Российской Федерации посетила Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) впервые после долго паузы. Об этом написал губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко в своем Telegram-канале 13 декабря.
"Работаем в Пхеньяне Это первый визит после длительного перерыва, вызванного пандемией", — сообщил чиновник.
По словам Кожемяко, визит включал в себя ряд встреч для развития гуманитарных связей между Приморьем и Северной Кореей. В частности, речь шла о сотрудничестве в сферах культуры, туризма и спорта.
Губернатор сообщил, что в рамках переговоров была достигнута договоренность об участии северокорейских конькобежцев и фигуристов в зимних международных играх "Дети Приморья".
"Расон – ближайший город к нашему краю. Первая рабочая делегация из КНДР прибудет в Приморье уже в середине декабря", — добавил Кожемяко.
Отметим, что 12 декабря портал Yonhap сообщил со ссылкой на южнокорейскую разведку, что КНДР, вероятно, собирается отправить своих граждан работать в РФ, нарушив таким образом резолюции Совета Безопасности ООН.
"Поскольку в Северной Корее существуют движения, стремящиеся отправить своих рабочих в Россию, мы внимательно следим за ситуацией", — отметили в разведке.
Чиновник из южнокорейского министерства, которое занимается межкорейскими делами, намекнул на возможность отправки северокорейцев в Россию, отметив, что обе стороны имеют в этом потребность.
Как отмечают журналисты, Северная Корея стремится увеличить количество своих рабочих в РФ, чтобы получить твердую валюту. При этом РФ, вероятно, страдает от нехватки рабочей силы из-за мобилизации мужчин для войны в Украине.
Напомним, 30 ноября СМИ сообщили, что КНДР отправила в Россию корабли, нагруженные контейнерами со снарядами и ракетами. Для того чтобы реализовать это, северокорейские чиновники-коммунисты активизировали экономическую зону, в которой используют отдельные элементы капитализма.
Ранее, 15 ноября, КНДР и Россия подписали протокол о расширении сотрудничества по итогам двусторонних переговоров по вопросам экономики, науки и технологий, состоявшихся в Пхеньяне.