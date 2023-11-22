"С помощью России": КНДР утверждает, что вывела на орбиту спутник-шпион, — СМИ

По информации журналистов, Южная Корея, США и Япония не смогли подтвердить, что спутник на самом деле вышел на орбиту.

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Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) заявила, что вывела на орбиту свой первый спутник-шпион, а также пообещала продолжать запуски для защиты от "опасных военных маневров врагов", сообщает CNN.

Как сообщают журналисты, по мнению аналитиков, если космический корабль заработает, он сможет значительно улучшить военные возможности Северной Кореи, в том числе позволит ей более точно нацеливаться на силы противника.

В государственном Центральном информационном агентстве Кореи (ЦТАК) сообщили поздно вечером во вторник 21 ноября, что спутник под названием "Маллиген-1" был запущен с помощью новой ракеты-носителя "Чоллима-1".

"Запуск разведывательного спутника — это законное право Северной Кореи усилить свое право на самооборону", — говорится в отчете ЦТАК.

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Однако, как пишет издание, Южная Корея, США и Япония не смогли подтвердить, что спутник вышел на орбиту.

Но Южная Корея назвала запуск "явным нарушением" резолюции Совета Безопасности ООН, которая запрещает Северной Корее использовать технологию баллистических ракет.

А в среду утром правительство Южной Кореи частично приостановило действие соглашения, которое оно заключило с Северной Кореей, ограничивающее разведывательную и наблюдательную деятельность Юга в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две страны.

Журналисты отметили, что это третья попытка запуска спутника. Первые два запуска были неудачными.

Связь с Россией

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в прошлое воскресенье заявил, что Северная Корея, как полагают, "почти решила" свои проблемы с ракетными двигателями "с помощью России".

Это произошло после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Российскую Федерацию в сентябре. Во время этого визита он посетил российский космодром вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. На этой встрече Путин дал понять о готовности помочь Северной Корее в развитии ее космической и спутниковой программы.

Анкит Панда, специалист по ядерной политике Фонда Карнеги за международный мир, предостерегает от предположений о том, что помощь и советы России сыграли решающую роль в успешном третьем запуске.

"Учитывая сроки, мне кажется маловероятным, что северокорейцы уже получили и реализовали техническую помощь от России… Давайте также будем иметь в виду, что сами северокорейцы на этом этапе обладают удивительными способностями", — сказал он.

Напомним, что 15 ноября сообщалось, что в КНДР провели испытания "нового типа" твердотопливного двигателя для баллистических ракет. Испытание твердотопливного реактивного двигателя произошло на фоне визита российской делегации.