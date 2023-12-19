"500 000 бесплатных ночей": за помощь украинцам ООН вручила премию волонтерам из Польши (видео)

Представители UNHCR удостоили Лену и Владислава Гроховски ежегодной правозащитной премии Нансена 2023 года. В прошлом году волонтеры инвестировали около 4,5 млн долларов в долгосрочное жилье для украинских семей в шести городах страны.

Благотворительный фонд, который поначалу помогал польским репатриантам, сосланным в Среднюю Азию, оказывает поддержку в том числе и беженцам из Украины. В рамках проекта польской семьи Гроховски и строительной компании Arche Group в 2022 году бесплатное жилье получили многие беженцы. В публикации на сайте UNHCR говорится о "500 000 бесплатных ночах".

В 2022 году польские волонтеры вложили около 4,5 млн долларов в долгосрочное жилье для украинских семей, которых разместили в шести городах страны.

Польские волонтеры с гражданами Украины

"Очень сложно представить, что чувствуют люди, когда им приходится оставлять свои дома, — сказала волонтерка Лена. — Это невероятная трагедия. Мы помогаем, чем можем".

Но пара понимала, что, помимо базовых потребностей, таких как еда и кров, нужно больше.

"Нужно, чтобы каждого принимали достойно, — пояснил Владислав. — Достоинство достигается через работу. Поэтому в домах для беженцев мы не только предоставляем жилье. Люди активны и ищут работу. Быть независимым – вот, в чем сила".

Владислав Граховски с беженцами из Украины Украинка Людмила работает в польском салоне

Фонд основал профессиональные мастерские, в которых десятки беженцев из Украины и польских граждан делают декоративную керамику и другие ремесленные изделия, которые затем продают в интернете.

Они также открыли сеть кафе в Седльце, Варшаве и Гданьске, где работают люди с ограниченными возможностями. Здесь продают традиционный хлеб и выпечку, приготовленную в пекарне фонда.

"Деятельность фонда вращается вокруг искусства в самом широком смысле; культуры и традиции, — объяснила волонтер. — Искусство и бизнес переплетаются, и это очень интересно. Я думаю, что искусство дает очень многое: меняет мир, меняет людей".

В знак признания деятельности волонтеров в поддержку беженцев и других людей в Польше Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) удостоило Лену и Владислава Гроховски ежегодной правозащитной премии Нансена 2023 года.

"Эту награду заслужили все люди из нашего фонда, — сказала Лена. — Без них мы ничего бы не добились. Работая вместе как группа, мы действительно можем многое. Вот, в чем суть".

Премия Нансена

Премия Нансена присуждается за правозащитную деятельность в сфере защиты прав вынужденных переселенцев. Названа по имени полярного исследователя из Норвегии, Верховного комиссара Лиги Наций по вопросам беженцам Фритьофа Нансена.

Напомним, что некоторые работодатели в Швеции обманывают украинских беженцев: пострадали 100 строителей и уборщиков.

Ранее сообщалось, что Польша продолжает принимать украинцев. В начале декабря в течение суток польскую границу пересекли 15 700 новых беженцев из Украины.