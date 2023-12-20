Высший суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться на выборах президента в 2024 году, — NYT

По словам журналистов, предвыборный штаб Трампа сразу же заявил, что подаст апелляцию на это решение в Верховный суд США.

Верховный суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп лишен права участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года, поскольку принимал участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, это решение, вероятно, определит контуры ситуации на выборах президента США в 2024 году. Отмечается, что Верховный суд Колорадо первым в стране установил, что раздел 3 14-й поправки, дисквалифицирующий людей, участвующих в восстании против Конституции после принесения присяги поддерживать ее, применим к Трампу. Этим же аргументом руководствуются оппоненты политика.

"Большинство судей считают, что президент Трамп лишен права занимать должность президента в соответствии с третьим разделом четырнадцатой поправки к Конституции США", — написали судьи в постановлении.

Отмечается, что предвыборный штаб Трампа сразу же заявил, что подаст апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи Колорадо это предвидели, а потому отложили вынесение решения до января. Отмечается, что постановление суда применимо только к одному штату, оно может заставить Верховный суд страны актуализировать его для всех штатов.

"Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и, наконец, положит конец этим антиамериканским искам", — заявил представитель кампании Трампа Стивен Чунг.

Напомним, что 18 декабря СМИ сообщали, что Трамп назначит лоялистов, чтобы изменить внешнюю политику США по Украине. Европейские дипломаты выразили "острые опасения", что Трамп может прекратить помощь Киеву, если снова придет к власти в США. Они также сомневаются, что политик намерен выполнять обязательства Вашингтона по защите союзников по НАТО.