"Могут раскрыть секреты разведки": агент ФБР предупредил о пропавших у Трампа документах, — СМИ

По данным журналистов, исчезнувшая папка содержала сырые разведданные о России и российских агентах. Ее видели в Белом доме в последние дни пребывания в офисе Дональда Трампа.

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Бывший сотрудник ФБР предупредил, что документ о деятельности российских спецслужб, предположительно, пропавший под конец президентства Дональда Трампа, может стать причиной убийства кого-то, если окажется в руках Москвы. Об этом пишет Newsweek.

Сообщается, что исчезнувшая папка содержала "сырые разведданные" о России и российских агентах, которые нашли США и союзники НАТО. В последний раз ее видели в Белом доме, когда Дональд Трамп досиживал в офисе последние дни своего президентского срока.

Только у законодателей и сотрудников Конгресса был допуск к сверхсекретным данным, содержавшимся в довольно толстой папке, которую назвали "Ураганом перекрестного огня". Собранная информация касалась вмешательства России в американские выборы 2016 года. В РФ неоднократно отрицали свое вмешательство в выборы американского президента. Трамп, в свою очередь, называл расследование ФБР по этим обвинениям фейком.

Исчезновение документа вызвало опасения, представители США даже сообщили об этом Сенатскому комитету по разведке.

"Мы должны знать, что произошло с этой папкой и, что более важно, было ли это простой случайностью или же ее намеревались передать РФ и раскрыть источники и методы американской разведки", — заявил Фрэнк Фиглюцци, бывший заместитель директора по вопросам контрразведки в ФБР.

По его словам, кто-либо, прочитавший этот документ, например, сотрудник российских спецслужб, может легко выяснить насчет источников и методов работы США.

"Например, если там написано: "В этот день Владимир Путин разговаривал с этим человеком", — это покажет, кто был источником информации и был ли в кабинете Путина микрофон. Из-за всего этого кого-то буквально могут убить, или же мы можем потерять хорошо продуманные технические методы", — объяснил он.

Напомним, что в своих недавних критических высказываниях о президенте США Джо Байдене Трамп цитировал Путина, хвалил Орбана и Ким Чен Ына.

Также сообщалось, что Трамп назначит лоялистов, чтобы изменить внешнюю политику США по Украине.