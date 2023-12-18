"Можуть розкрити секрети розвідки": агент ФБР попередив про зниклі у Трампа документи, — ЗМІ

За даними журналістів, зникла папка містила сирі розвіддані про Росію і російських агентів. Її бачили в Білому домі в останні дні перебування в офісі Дональда Трампа.

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Колишній співробітник ФБР попередив, що документ про діяльність російських спецслужб, який, імовірно, зник під кінець президентства Дональда Трампа, може стати причиною вбивства когось, якщо опиниться в руках Москви. Про це пише Newsweek.

Повідомляється, що зникла папка містила "сирі розвіддані" про Росію і російських агентів, які знайшли США і союзники НАТО. Востаннє її бачили в Білому домі, коли Дональд Трамп досиджував в офісі останні дні свого президентського терміну.

Тільки у законодавців і співробітників Конгресу був допуск до надсекретних даних, що містилися в досить товстій папці, яку назвали "Ураганом перехресного вогню". Зібрана інформація стосувалася втручання Росії в американські вибори 2016 року. У РФ неодноразово заперечували своє втручання у вибори американського президента. Трамп, зі свого боку, називав розслідування ФБР за цими звинуваченнями фейком.

Зникнення документа викликало побоювання, представники США навіть повідомили про це Сенатському комітету з розвідки.

"Ми маємо знати, що сталося з цією папкою і, що важливіше, чи було це простою випадковістю, чи її мали намір передати РФ і розкрити джерела та методи американської розвідки", — заявив Френк Фіглюцці, колишній заступник директора з питань контррозвідки у ФБР.

За його словами, будь-хто, хто прочитав цей документ, наприклад, співробітник російських спецслужб, може легко з'ясувати щодо джерел і методів роботи США.

"Наприклад, якщо там написано: "Цього дня Володимир Путін розмовляв із цією людиною", — це покаже, хто був джерелом інформації та чи був у кабінеті Путіна мікрофон. Через усе це когось буквально можуть убити, або ж ми можемо втратити добре продумані технічні методи", — пояснив він.

Нагадаємо, що у своїх нещодавніх критичних висловлюваннях про президента США Джо Байдена Трамп цитував Путіна, хвалив Орбана і Кім Чен Ина.

Також повідомлялося, що Трамп призначить лоялістів, щоб змінити зовнішню політику США щодо України.