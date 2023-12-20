Лукашенко пытается найти замену России в экономике и торговле, — белорусский оппозиционер (видео)

Александр Лукашенко побывал в ОАЭ, посетил некоторые страны Африки. Политик активно пытается наладить эффективное сотрудничество с Китаем.

Белорусский президент Александр Лукашенко ищет новую точку опоры вместо России, поскольку об этом свидетельствуют частые визиты за границу. Подробности рассказал "24 Каналу" Павел Латушко, руководитель Народного антикризисного управления и председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Он напомнил, что в начале декабря Лукашенко побывал в ОАЭ, посетил некоторые страны Африки. Политик активно пытается наладить эффективное сотрудничество с Китаем. Таким образом самопровозглашенный белорусский президент ищет новую точку опоры вместо России.

Его отношения с Владимиром Путиным "находятся в наиболее холодной фазе взаимодействия". Латушко отметил, что Россия пока не рассматривает Беларусь, как плацдарм для наступления на Украину.

"У Лукашенко проблемы с торгово-экономическими отношениями", — пояснил он.

Белорусский оппозиционер добавил, что глава Кремля Владимир Путин идет на определенные уступки. Латушко обратил внимание на то, что перенесена выплата кредита до 2029 года. В то же время вопрос с атомной электростанцией так и не решили.

Есть вопросы с поставками сельскохозяйственной продукции. По словам Латушко, тесного сотрудничества между Лукашенко и Путиным пока не происходит.

Поэтому белорусский диктатор отправился в турне в ОАЭ, страны Африки, а Китай рассматривает первым потенциальным партнером. В дальнейшем показательным в сотрудничестве Лукашенко и Путина может стать встреча накануне нового года.

Напомним, 17 ноября стало известно, что Лукашенко помог депортировать более 2000 детей из Украины в Беларусь. По словам аналитиков, по меньшей мере 2442 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были незаконно перемещены из 17 городов Украины в 13 заведений на территории Беларуси.