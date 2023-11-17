Лукашенко помог депортировать более 2000 детей из Украины в Беларусь, — расследование

По словам аналитиков, по меньшей мере 2442 украинских детей от 6 до 17 лет были незаконно перемещены из 17 городов Украины в 13 заведений на территории Беларуси.

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Белорусский политик Александр Лукашенко и спецслужбы Беларуси помогали российским оккупантам депортировать украинских детей. Расследование с такими выводами опубликовала Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (Yale HRL) 16 ноября.

В отчете под названием "Сотрудничество Беларуси с Россией в систематической депортации украинских детей" говорится, что по меньшей мере 2442 украинских детей от 6 до 17 лет были незаконно перемещены из 17 городов Украины в 13 заведений на территории Беларуси.

По словам аналитиков, 2050 украинских детей попали в лагерь "Дубрава", который находится в Беларуси. Эксперты отметили, что такие данные можно подтвердить с довольно высокой точностью. Однако общее количество нелегально перемещенных детей из Украины может быть выше.

Также эксперты HRL установили, что перемещение украинских детей напрямую координировали Лукашенко и президент РФ Владимир Путин, а также российские и белорусские спецслужбы. Кроме того, важную роль в депортации детей принимали участие Алексей Талай и его фонд, Ольга Волкова и ее организация "Дельфины" и ОАО "Белорусский".

В отчете сказано, что перемещение и "перевоспитание" украинских детей носит систематический характер. Детям пропагандируют культурные, исторические, социальные, патриотические идеи, которые соответствуют политическим интересам РФ и Беларуси. В этом процессе принимают участие официальные лица, общественные организации, а также националистические группы.

Более того, как отметили аналитики, по меньшей мере 6 групп украинских детей прошли военную подготовку.

Напомним, что в сентябре в РФ пообещали увеличить выплаты за опекунство над похищенными детьми. Так, несмотря на осуждение мирового сообщества и уголовные дела против российских властей, Кремль продолжает поощрять к участию в киднепинге украинских детей.